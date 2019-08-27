Antalya'da Şok Eden Tablo: 274 Çocuk Doğum Yaptı!

Yaşları 14 ila 17 arasında olan çocuklardan 115 tanesi Türk, 159 tanesi ise yabancı uyruklu. Antalya Barosu, konuyla ilgili yargıya başvurmak için çalışmalarına devam ediyor.

Antalya Kepez Hastanesi'nde 2017 yılından günümüze yaşları 14'den başlayarak 17'ye kadar uzanan toplam 274 çocuğun doğum yaparak dünyaya çocuk getirdiği tespit edildi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiler kapsamında;

15 Mart 2017 ve 26 Mayıs 2019 tarihine kadar Kepez Devlet Hastanesi'nde doğum yapan 274 çocuk bulunuyor. Bu çocuklardan 115 tanesi Türk vatandaşı, 159 tanesi ise Suriye ve Afganistan ilk sırada olmak üzere diğer yabancı ülke vatandaşlarından meydana geliyor.

Baro Müdahale Edecek!

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı olan Avukat Serap Ertuğrul, ailelerin talebinin olup olmamasının bir önemi olmadığını, yargıya intikar etmiş olan tüm istismar olaylarıyla ilgili müdahilik talebi oluşturduklarını aktardı.

Yasa gereğince çocuk doğumu yapan uzmanlar tarafından tutulan tutanakların Cumhuriyet Savcılığı veya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Polis ekiplerinin de kişinin uyruğuna bakmadan bu konuyla ilgili hızlı bir şekilde işlem yapması gerektiğini belirten Ertuğrul, yabancı ülke vatandaşlarının sağlık güvenceleriyle ilgili birtakım problemler yaşandığını, tedavilerde birçok problem meydana gelebiliyor fakat doğumun çok başka bir konu olduğunu anlattı.

Türkiye vatandaşı da olsa, yabancı da olsa çocukların korunması ilkesi gereğince konuyla ilgili işlem başlatıldığını, eğer doğumlar gizlenmezse mutlaka hukuki sürecin işlediğini de ekledi.

Bağcılar'da 392 Hamile Çocuk!

Bir diğer korkunç rakam ise Bağcılar'dan geldi. Bağcılar'ın yanı sıra Urfa'da 6 ayda 21 kız çocuğu çocuk doğurdu. Şanlıurfa Barosu, mağdur çocukların çoğunun yaşının 12'den küçük olduğunu ifade ederek kan dondurmuştu.

2018 yılı içerisinde İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 392 çocuğun gebelik vakasının adli makamlara bildiriminin yapılmadığı tespit edilmişti. Türkiye'nin gündem maddesi haline gelen 115 hamile çocukla ilgili de tüm kayıtların polise bildirilmediği ortaya çıkarılmış, ortaya çıkaran hastane personeli sürgün edilmişti.

Vailiğin soruşturma izni çıkarmadığı doktor, skandalla ilgili olarak ön incelemeyi yürütmekte olan başhekimin yardımcısı olarak terfi almıştı.