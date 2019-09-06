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Antalya'da Deprem: 4.0 Şiddetinde...

Akdeniz'de, Antalya sınırlarında yer alan Alanya'da korkutan deprem yaşandı. Alanya'nın 62 kilometre açıklarında meydana gelen depremde herhangi bir can veya mal kaybı bulunmuyor.

Gündem 06.09.2019, 13:04 06.09.2019, 13:23 Billdrt
Antalya'da Deprem: 4.0 Şiddetinde...
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AFAD tarafından yapılan açıklama kapsamında, Akdeniz'de Alanya yakınlarında saat 11.59 civarında 4.0 şiddetinde br deprem yaşandığı bildirildi. 35.9890 enlem, 31.6680 boylamda yaşanan söz konusu deprem, Alanya'ya 62 kilometre uzaklıkta yaşanmasına rağmen Alanya'nın kıyı kesimleri tarafından hissedildi.

Meydana gelen deprem sonucunda herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmuyor. 

#AFAD #deprem #antalya
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