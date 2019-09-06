Antalya'da Deprem: 4.0 Şiddetinde...

AFAD tarafından yapılan açıklama kapsamında, Akdeniz'de Alanya yakınlarında saat 11.59 civarında 4.0 şiddetinde br deprem yaşandığı bildirildi. 35.9890 enlem, 31.6680 boylamda yaşanan söz konusu deprem, Alanya'ya 62 kilometre uzaklıkta yaşanmasına rağmen Alanya'nın kıyı kesimleri tarafından hissedildi.

Meydana gelen deprem sonucunda herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmuyor.