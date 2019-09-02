Araç Sahipleri Dikkat: Son Saatler!

Yasaklı olduğunu bilmeden, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş yaptıkları için büyük oranda para cezası kesilen hafif ticari araç sahipleri için af çıkarılmıştı. Söz konusu af kapsamına başvuru için süre belirlenmişti. Söz konusu süre bugün sona eriyor.

3.900.000 TL İade Ediliyor

12 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe alınan Bazı Kanunlar ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte araç sınıfları itibarıyla geçiş yapmasına yasak koyulmasına karşılık 15 Temmuz Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezalarıyla ilgili düzenleme altına imza atılmıştı.

Bu kapsamda idari para cezalarına yönelik herhangi bir yeni tebliğde bulunulmazken, tebliğ edilenlerden ise herhangi bir şekilde yeni tahsilat alınmıyor. Ayrıca ceza ödeyen kişilere ise idari para cezası tutarlarının iadesi yapılıyor. Bu şekilde köprüden geçen toplam 1.275 araç için kesilen 310.000.000 TL'lik cezadan vazgeçiliyor ve ödemesi yapılan 3.900.000 TL'nin de iadesi gerçekleştiriliyor.

1 Ocak - 12 Haziran Tarihleri Arası Geçerli Kılınıyor

Söz konusu düzenleme 1 Ocak ve 12 Haziran 2019 tarihleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan yasak geçişleri kapsıyor. Bu tarihler haricinde herhangi bir tarihte idari para cezası alanlar ne yazık ki aftan yararlanamıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ilgililerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan yaptırım kararı düzenlenmiyor. Fakat daha önceden düzenlenmiş olan idari yaptırım kararları sonucunda alınan tahsilatlar için herhangi bir şey yapılamadığı için başvuruya bağlı olarak iade işlemi gerçekleştiriliyor. Yani iade başvurusu yapmadan ne yazık ki paranızı iade alamıyorsunuz. Söz konusu başvuru ise bugün gün sonuna kadar vergi dairelerinden yapılabilecek.