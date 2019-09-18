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Araç Sahiplerine Kötü Haber!

Benzin ve motorin fiyatlarına dün yapılan zamla birlikte araç sahipleri isyan etti. Gece yarısı itibarıyla benzine 35, motorine 12 kuruş zam yapıldı.

Gündem 18.09.2019, 14:48 Billdrt
Araç Sahiplerine Kötü Haber!
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EPGİS tarafından dün yapılan açıklama kapsamında benzine 35, motorine 12 kuruş zam yapıldığı bildirildi. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden 3-5 kuruş indirim yapıldığını, ardından ise 4-5 katı zam yapıldığını söyleyerek isyan ettiler.

Yeni zamlı fiyatlar kapsamında İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 6,76 TL iken 7,11 TL; Ankara'da 6,85 TL iken 7,20 TL; İzmir'de 6,83 TL'yken 7,18 TL oldu.

Motorin fiyatları da İstanbul'da 6,51 TL, Ankara'da 6,57 TL ve İzmir'de 6,58 TL'ye ulaştı. 

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