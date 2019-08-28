Arkadaşını Öldürme Sebebini Açıkladı: 4 Gün Boyunca Cinsel İstismar, Darp

Bursa Mudanya ilçesinde, kendisini 4 gün boyunca alıkoyara tecavüzde bulunduğu iddiasıyla 28 yaşındaki arkadaşı Alican Tongul'u bıçakla öldüren 17 yaşındaki Emirhan P. ilk duruşmaya çıktı.

Olay, Ocak ayında yaşandı. Yapılan iddialara göre Alican Tongul evinde Emirhan P. ve kız arkadaşlarını ağırladı. Uyuşturucu alan gençlerden 17 yaşındaki Emirhan P. zaman geçince kızları göürmek istedi. Duruma sinirlenen Alican Tongul kızları gönderdi fakat 17 yaşındaki gencin çıkmasına izin vermedi.

Zorla Mermi Yutturdu

4 gün süreyle alıkoyan Alican Tongul, hem darbetti, hem cinsel istismarda bulundu. Emirhan P ise bunun üzerine Alican Tongul'u 3 farklı yerinden bıçakladı. Olayın ardından Emirhan P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında "kasten öldürmek" suçu sebebiyle müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan tutuklu sanık Emirhan P., Aican Tongul ile olay yaşanmadan 2 hafta önce tanıştığını iddia ederek, eve kız arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullanmak için gittiklerini, gece yarısı kızları bırakmak istediğini ve Alican'ın kızları gönderip kendisini tutuğunu; 4 gün boyunca sürekli darpa uğradığını, zorla mermi çekirdeği yutturduğunu söyledi. Aynı zamanda ara ara cinsel istismarda da bulunduğunu söyledi.

Kendisinin neden alıkoyulduğunu bilmediğini aktaran 17 yaşındaki genç, olay günü darbederek uyandırıldığını; odadan kaçarak mutfağa koşup bıçağı aldığını, onun ise masanın üstünde bulunan çekici almak için yetlendiğini ve bunun üzerine elindeki bıçakla saldırdığını aktardı. Yere düşer düşmez de evden kaçtığını ifade eden cinayet zanlısının tutukluluk halinin devamına karar verildi ve duruşma ertelendi.