ATO Başkanı Baran, ''Uzun Tatil Üretim ve Ticareti Kesintiye Uğratıyor”
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, uzun tatillerin turizm ve seyahat sektörü dışında kalan sektörlerde üretim ve ticari hayatı kesintiye uğrattığını belirterek, “Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor. Tatil ve bayram herkesin hakkı ancak süreleri ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmalı” dedi.
BARAN: “BAYRAM TATİLLERİ ÜLKE EKONOMİSİNE ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE PLANLANMALI”
“TATİL YERİNE ÜRETİM VE İHRACAT İÇİN ÇALIŞALIM”-
Türkiye ekonomisinde turizm gelirlerinin önemli yer edindiğini kaydeden Baran, şunları söyledi:
“Turizm bizim bacasız sanayimiz. Turist sayısının ve turizm gelirlerinin artması bizi gerçekten mutlu ediyor. Bu yıl yabancı turist sayısında da artış var, turizm bölgelerindeki doluluk oranları da üst seviyelerde. Yaklaşan Kurban Bayramı’nın zamanı turizm sezonuna denk geliyor. Turizm sektörü zaten hareketli olduğu için bu bayramda tatili uzatmayarak ekonominin diğer alanlarına odaklanalım. Üretim ve ihracatı artırmak için çalışalım.”
Baran, turizm dışındaki sektörlerde esnaf ve tüccarların iş hacimlerini etkileyen uzun bayram tatillerinin çalışanların da işe yönelik konsantrasyonlarını bozduğunu söyledi. Tatil yapmanın herkesin hakkı olduğunu kaydeden Baran, “Tatil ve bayram herkesin hakkı ancak süreleri ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmalı” dedi.
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