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'Avcı kız' operasyonunda 99 kişi, adliyede (3)

'Avcı kız' operasyonunda 99 kişi, adliyede (3) 52 KİŞİ TUTUKLANDI Ankara'da 'avcı kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle...

Gündem 30.07.2019, 21:20
'Avcı kız' operasyonunda 99 kişi, adliyede (3)

'Avcı kız' operasyonunda 99 kişi, adliyede (3)

52 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara'da 'avcı kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 125 kişiden, 99'u bugün adliyeye sevk edildi. 26 kişi, emniyetteki sorguları ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 99 şüpheliden 78'si savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları, 13'ü de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelilerden 8'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
52 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 91 şüphelinin hakimlikteki sorguları da sonra erdi. Buna göre, 36 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi ise ev hapsi ile serbest bırakılırken, 52 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: İrfan ÖZŞEKER / ANKARA,()

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