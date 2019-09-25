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Ayrılmak İstedi, Hem Yüzünü Hem Parasını Kaybetti: Hayatı Kabusa Döndü!
22 yaşındaki Tuğçe Aras isimli kadın, kendinden 23 yaş büyük eşinden ayrılmak istediğinden dolayı kocası tarafından yüzünden tüfekle vuruldu. Yüz estetiği için biriktirdiği parayı da eşine kaptıran kadın savcılığa başvurdu.
Beden eğitimi olma hayalleri bulunan fakat eşi Akif Aras ile tanıştıktan sonra hayatı kararan Tuğçe Aras, kendisini bu hale sokan kocasının hala dışarıda elini kollunu salayarak gezdiğini ifade etti. O hainin bir gün kendisini öldürdüğünde mi cezaevine gireceğini soran Aras, yüzünün çok kötü olduğunu ve aynaya bakamadığını iletti. Estetik ameliyatı giderleri için 300.000 TL vincini sattığını anlatan kadın, eşinin aracı satın alan şahsı ve kendisini kandırarak bu parayı kendi üzerine aldığını ve kayıplara karıştığını söyledi.
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