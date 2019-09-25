Ayrılmak İstedi, Hem Yüzünü Hem Parasını Kaybetti: Hayatı Kabusa Döndü!

Beden eğitimi olma hayalleri bulunan fakat eşi Akif Aras ile tanıştıktan sonra hayatı kararan Tuğçe Aras, kendisini bu hale sokan kocasının hala dışarıda elini kollunu salayarak gezdiğini ifade etti. O hainin bir gün kendisini öldürdüğünde mi cezaevine gireceğini soran Aras, yüzünün çok kötü olduğunu ve aynaya bakamadığını iletti. Estetik ameliyatı giderleri için 300.000 TL vincini sattığını anlatan kadın, eşinin aracı satın alan şahsı ve kendisini kandırarak bu parayı kendi üzerine aldığını ve kayıplara karıştığını söyledi.

İlk olarak hayallerini, ardından hayatını, sonra sağlığını şimdi de parasını çaldığını söyleyen kadın savcılığa gitti. Avukatı Sİbel Önder ise, 22 EKim tarihinde zanlı koca Akif Aras'ın silahla yaralanmadan duruşması olduğunu ve bunun yanında da tehdit ile dolandırıcılık suçlarından dava açtıklarını söyledi.