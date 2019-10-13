Azerbaycan'lı Gençler Türk Ordusuna Katılmak İstiyorlar

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı destek bildirisi yayınlarken askerlikten terhis olan bine yakın kişi de Türk Ordusuna katılmak için başvuruda bulundu. Cepheden cepheyi soranlarındır.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı destek bildirisi yayınlarken askerlikten terhis olan bine yakın kişi de Türk Ordusuna katılmak için başvuruda bulundu.

Bu vatan TURAN

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Ardına bakmadan yollara düşen,



Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,Huduttan hududa yol bulup koşan,