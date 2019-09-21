Son Dakika
Sınavdaki başarıda uyku çok önemli!
Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Anlamın Parçası Olarak İnsanı" anlattı
Ersoy "Hedefimiz 52 milyon turist"
Buse Naz'ın yeni hedefi Dünya Şampiyonluğu
Yeni Malatyaspor ligde sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor
Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği'nden genel kurul
"Büyük Ankara Bisiklet turu şöleni" yarın yapılacak
Ankara Bulvar Loft projesinde kiralama hareketliliği
Baran, "Türkiye’nin coğrafi işaret tescili alabilecek çok sayıda değeri var"
ING'nin Yeni Teknolojiler Raporu: "Türkiye'de nakite bağlılık az"

Babasını 5 Bıçak Darbesiyle Öldüren Çocuk Teslim Oldu!

İstanbul Maltepe'de babasını 5 darbesiyle öldüren henüz 17 yaşındaki çocuk, kanlar içinde teslim oldu.

Gündem 21.09.2019, 11:41 Billdrt
Babasını 5 Bıçak Darbesiyle Öldüren Çocuk Teslim Oldu!
banner63

İstanbul Maltepe'de yer alan bir apartman dairesinde korkunç bir olay meydana geldi. Baba oğlun tartışması ölümle sonuçlandı. Babasının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan 17 yaşındaki çocuk teslim oldu.

5 Yerinden Bıçakladı

Korkunç olay dün akşam saatlerinde 21.00 civarında yaşandı. Henüz sebebi belli olmayan bir olay sonucunda baba ve oğlu sözlü olarak tartışmaya başladı. Komşular ses dolayısıyla kapıya geldiklerinde korkunç olayla karşı karşıuya geldiler. Komşularının iddiasına göre bir takım psikolojik sorunlar yaşayan 17 yaşındaki Akın Adıgüzel, babasını beş farklı bıçak darbesiyle öldürdü. Ardından ise polis ekiplerine teslim oldu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:05
Güneş 06:29
Öğle 12:47
İkindi 16:12
Akşam 18:55
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Göztepe 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Başakşehir 4 4
16. Kayserispor 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Balıkesirspor 5 7
9. Erzurum BB 5 7
10. Adana Demirspor 4 6
11. İstanbulspor 5 6
12. Adanaspor 5 5
13. Altınordu 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Bournemouth 6 10
4. Tottenham 5 8
5. M. United 5 8
6. Leicester City 5 8
7. Chelsea 5 8
8. Arsenal 5 8
9. West Ham 5 8
10. Everton 5 7
11. Southampton 6 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Osasuna 5 7
9. Levante 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Real Betis 5 5
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@