Babasını 5 Bıçak Darbesiyle Öldüren Çocuk Teslim Oldu!

İstanbul Maltepe'de yer alan bir apartman dairesinde korkunç bir olay meydana geldi. Baba oğlun tartışması ölümle sonuçlandı. Babasının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan 17 yaşındaki çocuk teslim oldu.

5 Yerinden Bıçakladı

Korkunç olay dün akşam saatlerinde 21.00 civarında yaşandı. Henüz sebebi belli olmayan bir olay sonucunda baba ve oğlu sözlü olarak tartışmaya başladı. Komşular ses dolayısıyla kapıya geldiklerinde korkunç olayla karşı karşıuya geldiler. Komşularının iddiasına göre bir takım psikolojik sorunlar yaşayan 17 yaşındaki Akın Adıgüzel, babasını beş farklı bıçak darbesiyle öldürdü. Ardından ise polis ekiplerine teslim oldu.