Babasını Öldürdü! Mahkeme Kararını Verdi...

Adana 1.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutulu Mehmet Yiğitel, müşteki DilekYiğitel ve taraf avukatları yer aldı. Dava dosyasında araştırılacak başka bir husus kalmaması sebebiyle mahkeme başkanı taraflara karar için son söz hakını tanıdı. Müşteki Dilek Yiğitel, sanık ağabeyinin babasıyla genelde çok iyi anlaştığını ifade etti ve şikayetçi olmadı.

Sanık Mehmet Yiğitel'de babasını isteyerek değil kazayla öldürdüğünü ve canının çok yandığını anlattı. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Yiğitel'i babasına yönelik kasten yaralama sonucunda ölüme neden olmak suçundan ilk olarak 13 yıl hapis cezasna çarptırdı.Sanığın cezası babasının ölümüne haksiz tahrik altında sebebiyet vermesi ve duruşmadaki iyi hali sebebiyle 8 yıl 1 aya düşürüldü. Heyet, Yiğitel'in tutukluluk haline karar verdi.