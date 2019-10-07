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Babasını Öldürdü! Mahkeme Kararını Verdi...
Adana'da babasını bıçakla öldüren sanık, 8 yıl 1 ay hapis cezası aldı.
Sanık Mehmet Yiğitel'de babasını isteyerek değil kazayla öldürdüğünü ve canının çok yandığını anlattı. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Yiğitel'i babasına yönelik kasten yaralama sonucunda ölüme neden olmak suçundan ilk olarak 13 yıl hapis cezasna çarptırdı.Sanığın cezası babasının ölümüne haksiz tahrik altında sebebiyet vermesi ve duruşmadaki iyi hali sebebiyle 8 yıl 1 aya düşürüldü. Heyet, Yiğitel'in tutukluluk haline karar verdi.
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