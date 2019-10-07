Son Dakika
Hakkari’de terör operasyonu: 14 gözaltı
Kaybolan 90 yaşındaki kişinin önce bastonu sonra cesedi bulundu
Bilgi Cup’ın şampiyonu Özel Amerikan Robert Kolej
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'a gitti
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 35’inci gününde
Kırmızı kategorideki o terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi

Babasını Öldürdü! Mahkeme Kararını Verdi...

Adana'da babasını bıçakla öldüren sanık, 8 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

Gündem 07.10.2019, 17:26 Billdrt
Babasını Öldürdü! Mahkeme Kararını Verdi...

Adana 1.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutulu Mehmet Yiğitel, müşteki DilekYiğitel ve taraf avukatları yer aldı. Dava dosyasında araştırılacak başka bir husus kalmaması sebebiyle mahkeme başkanı taraflara karar için son söz hakını tanıdı. Müşteki Dilek Yiğitel, sanık ağabeyinin babasıyla genelde çok iyi anlaştığını ifade etti ve şikayetçi olmadı.

Sanık Mehmet Yiğitel'de babasını isteyerek değil kazayla öldürdüğünü ve canının çok yandığını anlattı. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Yiğitel'i babasına yönelik kasten yaralama sonucunda ölüme neden olmak suçundan ilk olarak 13 yıl hapis cezasna çarptırdı.Sanığın cezası babasının ölümüne haksiz tahrik altında sebebiyet vermesi ve duruşmadaki iyi hali sebebiyle 8 yıl 1 aya düşürüldü. Heyet, Yiğitel'in tutukluluk haline karar verdi. 

Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:44
Öğle 12:41
İkindi 15:54
Akşam 18:29
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@