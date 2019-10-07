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Babayı Çocuklarının Yanında Tekme Tokat Darbettiler!

Bolu'da 3 çocuğuyla birlikte karşıdan karşıya geçmek isteyen N.U. ve sürücüsünün yol vermediği otomobilde bulunan 3 kişi kavga etti. N.U. çocuklarının yanında 3 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

Gündem 07.10.2019, 13:42 Billdrt
Babayı Çocuklarının Yanında Tekme Tokat Darbettiler!

Söz konusu olay dün Tabaklar Mahallesi PTT Caddesi'nin üzerinde yaşandı. Yanında bulunan 3 çocuğuyla birlikte karşıdan karşıya geçmek isteyen N.U.'ya iddialara göre 34 YM 4063 plakalı aracın sürücüsü yol vermedi.

Ardından N.U. ve sürücü tartışmaya başladı. Tartışma, sürücüyle araçta bulunan diğer 2 kişinin inmesiyle birlikte kavgaya dönüştü.N.U. çocuklarının yanında 3 kişinin saldırısına uğradı. Sürücü kavga esnasında N.U.'ya "bak sana söylüyorum" "sen benim önce kim olduğumu öğren" gibi birçok söz söyledi.

Tekme ve yumruklu saldırıyı çevredekiler aralayarak sonlandırdı. Çocuklar kavga esansında büyük korku yaşadı. N.U. ise kavganın ardından polis ekiplerine giderek söz konusu şahıslardan şikayetçi oldu.

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