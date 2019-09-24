Bacağı Kesilen 6 Yaşındaki Kız İçin Takipsizlik Kararı!

Kepez ilçesinde ikamet eden alüminyum doğrama ustası olan 40 yaşındaki Ali İhsan Yıldırım ve eşi 36 yaşındaki İlknur Yıldırım'ın Özge ismini verdikleri bebekleri 1 Ocak 2013'te 6,5 kilogram olarak doğdu. İddiaya göre özel bir hastanede küvözde bacağına takılan kateter sebebiyl sol bacağını diz kapağından tamamen kaybeden küçük çocuk, babasının evin tavanına 150 TL harcayıp kurduğu düzenek sayesinde yürümeyi öğrendi.

Makara sistemiyle evde yürümeyi öğrenen Özge için siyasiler başta olmak üzere tüm Türkiye seferber olmuştu. Yapılan desteklerle birlikte minik Özge protez sahibi oldu. Baba Ali İhsan Yıldırım ise bu konuda özel hastanenin ihmalini olduğunu ifade ederek dava açmıştı. Yıldırım'ın suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

Yıldırım, ardından kararı Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne taşıdı. Hakimlik de şüpheliler aleyhine yeni delil elde edilememesi sebebiyle itiraza ret yanıtı verdi. Kızıyla birlikte adliye önüne giden Yıldırım, Özge'nin yüzünü kapatmış saçlarını elleriyle tarayıp "ne yaptılar kızım sana, merak etme kızım peşlerini bırakmayacağız, sana yapılanların bedelini ödeteceğiz" dedi.