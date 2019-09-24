Son Dakika
Trump : “İran halkı yoksulluğu azaltan bir hükümeti hak ediyor” - “ABD kalıcı düşmanlara asla inanmamıştır”
Küçükçekmece’de marketten hırsızlık kamerada
Yargıtay, KCK Ana Davası’nı karara bağladı
Fransa’da demiryolu çalışanları grevde
Çanakkale’de 92 düzensiz göçmen yakalandı
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre: "Rum zihniyetiyle siyasi eşitlik düzeyinde bir anlaşmaya varmamız mümkün değil"
ABD Başkanı Trump: “Gelecek küreselcilere değil vatanseverlere ait olacaktır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Çevre Bakanı Schulze ile görüştü
Gölün ortasındaki sazlıkta yangın
Borsa günü yükselişle tamamladı

Bacağı Kesilen 6 Yaşındaki Kız İçin Takipsizlik Kararı!

Antalya'da henüz 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babası tarafından 150 TL'ye mal edilen düzenekle yürümeyi öğrenen 6 yaşındaki Özge Yıldırım için yeniden hukuki süreç başlatıldı. Fakat savcılık takipsizlik kararı verdi.

Gündem 24.09.2019, 17:41 24.09.2019, 17:50 Billdrt
Bacağı Kesilen 6 Yaşındaki Kız İçin Takipsizlik Kararı!

Kepez ilçesinde ikamet eden alüminyum doğrama ustası olan 40 yaşındaki Ali İhsan Yıldırım ve eşi 36 yaşındaki İlknur Yıldırım'ın Özge ismini verdikleri bebekleri 1 Ocak 2013'te 6,5 kilogram olarak doğdu. İddiaya göre özel bir hastanede küvözde bacağına takılan kateter sebebiyl sol bacağını diz kapağından tamamen kaybeden küçük çocuk, babasının evin tavanına 150 TL harcayıp kurduğu düzenek sayesinde yürümeyi öğrendi.

Makara sistemiyle evde yürümeyi öğrenen Özge için siyasiler başta olmak üzere tüm Türkiye seferber olmuştu. Yapılan desteklerle birlikte minik Özge protez sahibi oldu. Baba Ali İhsan Yıldırım ise bu konuda özel hastanenin ihmalini olduğunu ifade ederek dava açmıştı. Yıldırım'ın suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. 

Yıldırım, ardından kararı Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne taşıdı. Hakimlik de şüpheliler aleyhine yeni delil elde edilememesi sebebiyle itiraza ret yanıtı verdi. Kızıyla birlikte adliye önüne giden Yıldırım, Özge'nin yüzünü kapatmış saçlarını elleriyle tarayıp "ne yaptılar kızım sana, merak etme kızım peşlerini bırakmayacağız, sana yapılanların bedelini ödeteceğiz" dedi.

Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
İmsak 05:08
Güneş 06:31
Öğle 12:46
İkindi 16:09
Akşam 18:50
Yatsı 20:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@