Bahçeli'den İmamoğlu'na Sert Çıkış!

MHP Lideri Bahçeli, Bayburt'ta vatandaşlara seslendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert yüklenen Bahçeli vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

MHP Lideri, Erdoğan'ın ev sahipliğiyle yapılan Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısında İmamoğlu'nun oturduğu sandalyenin kırılmasına ve Yenikapı'da sergilenen araçlara atıfta bulunarak, Yenikapı'ya otomobil sergisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyelilerin nereye varmak istediğini sordu. Türk milletine kafa tutmanın tek akıbetinin kafanın kopması olacağının da altını çizen Bahçeli, terör örgütünü bekleyen hazin sonun bu olduğunu; CHP yönetiminin de terör örgütleriyle olan ortaklığından bir an önce vazgeçmesi gerektiğinin altını çizdi.

İmamoğlu'nun Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili de açıklama yapan Bahçeli, Diyarbakır'a gidip PKK sevici görevden alınan sözde Belediye Başkanlarını destekleyen, hukuki ve meşru idari tasarrufu gaflet ve dalalet olarak yaftalamakta olan bir zihniyetin Türkiye'ye kazandıracağı tek bir şey olmadığını söyledi.

CHP'nin ve İmamoğlu'nun bildiği şeyin Yenikapı'ya araç sergisi açmak olduğunu belirterek, buradaki asıl amacın 7 Ağustos Yenikapı ruhunu zedelemek olduğunu da sözlerine ekledi ve HDP ve PKK ile ortaklığı gizlemek için çabalamaktır dedi.

İhanetin israf bahanesi ortaya atılarak örtülmesi çabasının, bir bakımddan ifritten medet ummanın kötürüm ve köhne kisvesi olduğunu söyledi. Otomobil israfıyla meşgul olan şahısların, gözü yaşlı annelerin israf olan yıllarını, milli bekayı imha etmek isteyen şerefsizleri görmediğini vurguladı.