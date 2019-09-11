Bahçeli ile Görüşen Özışık'tan Bomba İYİ Parti İddiası!
Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme yaptı ve büyük bir iddia paylaştı.
İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık ve Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye makamında ziyaret düzenledi.
İYİ Parti AK Parti İttifakı'na Dahil Olabilir
AK Parti'den kopanların parti kurduktan sonra Ankara'da kimsenin zerre aklına gelmeyecek gelişmelerin yaşanabileceğini ifade eden Özışık, bu partiler kurulduktan sonra mecburen "yanımıza gelecekler ve ittifakımıza dahil olacaklar" diye düşünen muhalefe partilerinin de çok büyük heyecan yapmaması gerektiğini ifade etti.
İsminin HDP ile sürekli yan yana anılmasından oldukça rahatsızlık duymakta olan İYİ Parti'nin orta vadede Millet İttifakı'ndan ayrılarak Cumhur İttifakı'na dahil olabileceğini söyleyerek bomba bir iddia ortaya atan Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meral Akşener'in 30 Ağustos resepsiyonunda oldukça samimi bir sohbet sergilemelerinden dolayı deil, öğrendiği ve doğruya yakın olduğunu tahmin ettiği duyumlara göre söylediğini de vurguladı.
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