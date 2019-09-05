Bahçeli'den İmamoğlu'na Eleştiri!

MHP Lideri Bahçeli, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Diyarbakır'a görevden ihraç edilen HDP'li Belediye Başkanlarını ziyarete gitmesini eleştirdi.

Bahçeli, Ekrem İmamoğlu İçin "Diyarbakır'a gitti gitmesine" diyerek başladığı sözlerini, evlatları dağa kaçırılan gözü yaşlı anneleri de ziyaret etseydi dedi. Ardından ise terörü lanetlemesi gerektiğini söyleyerek, Pençe Harekatı ve Kıran Operasyonu sebebiyle askerlerimize başarı dileklerini iletip dua etseydi dedi. Halay çekip horon tepmesini bildiğini aktararak "Bunları mı bilmiyor?" Diyerek tepki gösterdi.

İBB Başkanı'nın 31 Ağustos'ta Diyarbakır'da kayyum kararını gaflet ve dalaletle tanımlamasının, Sivas Kongresi ruhunu tamamıyla yok saymak, mirası; ecdadı çiğnemek olduğunu belirten Bahçeli, büyük zaferin hemen ertesinde, sanki rövanş alırmışcasına PKK'lılara destek turuna çıkmasının zillet olduğunun altını çizdi.

CHP'nin İBB Başkanı seçildiğinden beri skandalların göbeğinde olduğunu sözlerine ekleyerek açıklamalarına devam eden Bahçeli, İstanbul'un sel felaketiyle karşı karşıya kaldığı zamanlarda İmamoğlu'nun Bodrum'da denizde olduğunu; hiç kimseyi işten çıkarmayacağını söylediğini fakat neredese çıkarmadığı kimsenin kalmadığını, acımadan insanların ekmekleriyle oynamayı tercih ettiğini vurguladı.

Zam üstüne zamla birlikte İstanbulluların hayatını kararttığını anlatan Bahçeli, CHP demenin yalan demek olduğunu bu sayede ispatladığını, yanlışa imza atıp milli iradeye çamur sıçrattığını fakat HDP'li 3 kişi görevden alındığında birden bire ayağa kalktığını ekledi.