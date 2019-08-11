Bahçeli:Türkiye' de erken seçime ihtiyaç yoktur

MHP Lideri Devlet Bahçeli; “Türkiyede erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek, terörle mücadeleyi aksatmak demektir. Güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir. Fetöyle mücadeleyi sulandırmak demektir. Seçime ihtiyaç yok, terörün kökünü kazıyacak güçlü bir idari yapıya ihtiyaç vardır”