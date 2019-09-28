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Bahçeliyle İlgili Paylaşım Yapan CHP'li Avcı Meydan Dayağı Yedi!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Söğüt'te yaşadığı talihsiz kazayla ilgili görüntüler paylaşan CHP'li Mücahit Avcı meydan dayağı yedi. Geçtiğimiz dönem aralarında MHP'li yöneticilerin de yer aldığı bazı isimler tarafından tehdit edildiğini söyleyen Avcı'ya saldırdılar.

Gündem 28.09.2019, 18:31 Billdrt

MHP Lideri Bahçeli'nin 731. Ertuğrulgazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'ndeki düşme görüntüsüyle ilgili paylaşım yapan Avcı'ya meydan dayağı attılar. Bahçeli paylaşımı sebebiyle tehditler aldığını iddia eden Avcı, Twitter'dan aralarında MHP'li bir takım yöneticilerin de yer aldığı kişilerin kendisine yönelik tweetleri paylaşmıştı.

CHP'li Mücahit Avcı meydan dayağı yedi. Bazı sosyal medya hesaplarından yayınlanan videolarda Avcı'nın dayak yediği anlar görülüyor.

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