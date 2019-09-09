Bakan Albayrak'la İlgili Flaş İddia!
AK Parti içerisindeki kulis bilgileriyle ilgili yazı yayınlayan Abdülkadir Selvi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın toplantılara katılım gerçekleştirmediğini ileterek, kabine değişikliği söylentilerine değindi.
Siyaset kulislerinde bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliğine gidip gitmeyeceği konuşulmakta. Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımladığı yazısında flaş bir iddia altına imza attı.
Albayrak Yeni Kabinede Yer Almayacak mı?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrağın bir süredir toplantılara gitmediğini anlatan Selvi, AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümü töreni dahil olmak üzere ne 30 Ağustos resepsiyonuna ne de il başkanları toplantısına gitmediğini söyledi. Berat Albayrak'ın bir strateji kapsamında da kendini çekmesinin bir ihtimal olduğunu aktaran Seelvi, bu işin iki farklı yüzü olduğunu söyleyerek; ilkinin Cumhurbaşkanı ile olan kayınpeder - damat ilişkisi.
Kabine değişikliği konusu sorulduğunda Erdoğan'ın, böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız dediğini, siparişle böyle şeylerin olmayacağını söylediğini hatırlattı.
Erdoğan'ın, kabine değişikliğiyle ilgili haberlerin tamamının mürekkebi kurumadan bakanları değiştiren bir lider olmadığını; hatta yazılıp konuşulduğu zaman değiştireceği varsa da değiştirmdiğini anlatan Selvi, zamanlamayı ve çerçevesini kendi belirlediği zamanlada yaptığını, bu kez de öyle olacağını anlattı.
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