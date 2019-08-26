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Bakan Ersoy'dan Malazgirt Zaferi mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Gündem 26.08.2019, 11:17 26.08.2019, 11:19 Tuğçe Hanım
Bakan Ersoy'dan Malazgirt Zaferi mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

“Anadolu’yu ebedi vatan yapmanın yolunu açan kutlu zafer Malazgirt’in 948’inci yıl dönümünde, Türk milletini benzersiz kılan fikri ve manevi hasletleri, büyük bir gururla idrak ediyoruz.

Milli tarihimizin dönüm noktalarından olan bu günde, bizi biz yapan tüm değerlerin en iyi şekilde anlaşılmasının ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılmasının önemini çok daha iyi anladığımıza inanıyorum.

Bu vesileyle Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümünü kutluyor, karşısına çıkan güçlük ne olursa olsun milletine duyduğu sarsılmaz inanç ve bu inançtan gelen mutlak bir iradeyle zafere yürüyen büyük komutan Sultan Alparslan’ı, Türk milletinin varlığı ve mukaddesatı yolunda şehit ve gazi olan ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”

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#Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy #Malazgirt Zaferi
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