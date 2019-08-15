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Bakan Koca: 40 ilde 264 kaplıca bakanlığımızın izniyle hizmet veriyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde 40 ilimizde 264 kaplıca, 3 ilimizde 8 talassoterapi (deniz suyu), 5 ilimizde ise 8 peloid (çamur) tesisi Bakanlığımızın izniyle hizmet veriyor. En çok tesise sahip üç ilimiz sırasıyla Ankara,...

Gündem 15.08.2019, 12:20 15.08.2019, 13:22
Bakan Koca: 40 ilde 264 kaplıca bakanlığımızın izniyle hizmet veriyor

Bakan Koca: 40 ilde 264 kaplıca bakanlığımızın izniyle hizmet veriyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde 40 ilimizde 264 kaplıca, 3 ilimizde 8 talassoterapi (deniz suyu), 5 ilimizde ise 8 peloid (çamur) tesisi Bakanlığımızın izniyle hizmet veriyor. En çok tesise sahip üç ilimiz sırasıyla Ankara, Bursa ve Afyon" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin tıbbi açıdan faydalı termal sularıyla Avrupa'da ve dünyada öne çıktığını bildirdi. Bakan Koca, sağlık turizmi açısından da önemli bir avantaj olarak gördükleri kaplıcalara yönelik hem vatandaşların hem de yabancı konukların talebinin giderek arttığını kaydetti. Termal suların doğal tedavi edici özelliklerinin yanı sıra modern yaşamın akışından uzaklaşmak için de tercih edildiğini belirten Bakan Koca şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 40 ilimizde 264 kaplıca, 3 ilimizde 8 talassoterapi (deniz suyu), 5 ilimizde ise 8 peloid (çamur) tesisi Bakanlığımızın izniyle hizmet veriyor. En çok tesise sahip üç ilimiz sırasıyla Ankara, Bursa ve Afyon. Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri özel önem atfedilen kaplıcaların şifalı özelliklerinin belirlenmesi ve kaplıca tesislerinin işletilmesine yönelik ilk kanun 1930 yılında çıkarıldı.

Yıllar içinde bilimsel gelişmelere paralel olarak yapılan düzenlemeler ile kaplıca tesislerinin çağdaş standartları karşılaması sağlandı. Bugün de kaplıca tesislerinin sağlık standartları Bakanlığımızın Tıbbi Değerlendirme Kurulu tarafından inceleniyor ve şifalı özellikleri belirleniyor. Tesis izni Bakanlığımız tarafından verilen ve işletmesi sürekli denetlenen kaplıcalar, aynı zamanda elektronik ortamda takip ediliyor ve veriler güncelleniyor."

Bakan Koca, vatandaşların https://kaplica.saglik.gov.tr adresinden ülke genelindeki tüm kaplıcaları öğrenip, gidecekleri kaplıcaları seçebileceğini belirtti. 

Haber ANKARA

#Bakan Koca #kaplıca #bakanlık #SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca #40 ilde 264 kaplıca bakanlığı
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