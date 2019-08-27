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Bakan Soylu'dan Emine Bulut ile İlgili Açıklama Geldi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birkaç gün önce vahşice boğazından bıçaklanarak kızının yanında öldürülen Emine Bulut'la ilgili açıklama yaptı.

Gündem 27.08.2019, 10:23 27.08.2019, 10:41 Billdrt
Bakan Soylu'dan Emine Bulut ile İlgili Açıklama Geldi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanarak "ölmek istemiyorum" feryatlarıyla ölen Emine Bulut'un cinayet öncesinde polisten hiçbir şekilde koruma talep etmediğini anlattı. 

KADES 

Kadın Destek Uygulaması hakkında da açıklamalar yapan Soylu, söz konusu uygulamanın hem Android, hem de iOS platformlarında kullanıldığını belirterek, sadece tek bir butonla güvenlik güçlerine bilgi gönderildiğini ifade etti.

Soylu, uygulamanın daha fazla yaygınlaşması beklentisi içerisinde olduklarını belirterek, çıktığı her programda bununla ilgili verdiğini, kamu spotu yaptıklarını, bunu yaygınlaştırmak için büyük mücadele vermediklerini fakat çok büyük toplumsal destek olmadığını anlattı.

Kadın derneklerinin uygulamaya ne kadar sahip çıktığına dair de bir veri hazırladıklarını anlatan Soylu, birkaç kadın derneği hariç destek alamadıklarını anlatarak, bundan 3 gün öncesine kadar 70.000 kişinin uygulamayı indirdiğini, 3 günde 182.000'e kadar çıktığını anlattı.

Emine Bulut Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emine Bulut ile ilgili de açıklamalar yaptı. Emine Bulut'un cinayet öncesinde emniyete hiçbir koruma başvurusu yapmadığını söyleyen Soylu, ifadede biz tetkik ettik diyen Soylu, polise gittiklerini ardından ise kızın ifadesinde de bulunduğu üzere ailenin net bir şikayette bulunmadan tekrardan karakoldan ayrıldığını; küçük kızın da babasının işinden ayrılmaması için annesinden rica ettiğini bu sebepten şikayette bulunulmadığını aktardı. 

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#açıklama #gündem #Emine Bulut #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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