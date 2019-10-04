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Bakanlık Açıkladı: Yüzlerce Personel Alınacak!

Yüksek Seçim Kurulu, merkez ve taşra teşkilatında yer alan birçok kadroya sözlü sınav yaparak toplam 255 personel alımı gerçekleştirecek.

Gündem 04.10.2019, 10:00 04.10.2019, 10:17 Billdrt
Bakanlık Açıkladı: Yüzlerce Personel Alınacak!
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilan kapsamında, YSK'nın merkez teşkilatına 2 mühendis, 7 çözümleyici, 5 programcı, 2 teknisyen, 2 bilgisayar işletmeni, 17 veri hazırlama kontrol işletmeni, 5 şoför, 2 sekreter, 1 santral memuru, 1 kaloriferci ve 10 hizmetli alımı yapılacağı ifade edildi.

Bunun yanı sıra YSK'nın birçok il ve ilçelerde yer alan taşra teşkilatlarına ise 153 adet zabıt katibiyle birlikte 48 hizmetli alımı yapılacak.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak

YSK'nın resmi İnternet sitesinde bulunan başvuru formunun elektronik ortam üzerinde doldurulmasıyla birlikte gerçekleştirilecek olan başvurular, 14 Ekim'de saat 09.00 itibarıyla başlayacak. 7 gün boyunca devam edecek başvurular 21 Ekim 17.00'da bitecek.

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