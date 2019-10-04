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Bakanlık Açıkladı: Yüzlerce Personel Alınacak!
Yüksek Seçim Kurulu, merkez ve taşra teşkilatında yer alan birçok kadroya sözlü sınav yaparak toplam 255 personel alımı gerçekleştirecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilan kapsamında, YSK'nın merkez teşkilatına 2 mühendis, 7 çözümleyici, 5 programcı, 2 teknisyen, 2 bilgisayar işletmeni, 17 veri hazırlama kontrol işletmeni, 5 şoför, 2 sekreter, 1 santral memuru, 1 kaloriferci ve 10 hizmetli alımı yapılacağı ifade edildi.
Başvurular Ne Zaman Başlayacak
YSK'nın resmi İnternet sitesinde bulunan başvuru formunun elektronik ortam üzerinde doldurulmasıyla birlikte gerçekleştirilecek olan başvurular, 14 Ekim'de saat 09.00 itibarıyla başlayacak. 7 gün boyunca devam edecek başvurular 21 Ekim 17.00'da bitecek.
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