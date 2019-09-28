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Balıkesir'de Polise Atarlanan İki Eşkıya Hakkında Karar Verildi!
Balıkesir'de karıştıkları bir kavga sonrasında gittikleri hastanede polis ekipleriyle tartıştıkları görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandıran 2 şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde kaydedilen görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kavga sebebiyle hastaneye gelen Nihat Y. ve Burak B. hastane polisiyle tartışma içerisine girerek polise atarlandılar.
Amatör bir kameraca çekilen o anlarda şahısların polislerin üzerine yürüdüğü ve elini kolunu sallayarak kendilerince "kabadayı" rolüne girdikleri görüldü.
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