Balıkesir'de Polise Atarlanan İki Eşkıya Hakkında Karar Verildi!

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde kaydedilen görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kavga sebebiyle hastaneye gelen Nihat Y. ve Burak B. hastane polisiyle tartışma içerisine girerek polise atarlandılar.

Amatör bir kameraca çekilen o anlarda şahısların polislerin üzerine yürüdüğü ve elini kolunu sallayarak kendilerince "kabadayı" rolüne girdikleri görüldü.

Kameraya yansımayan görüntülerde ise şahısların hastane dışında bekleyen ekipler tarafından gözaltına alındığı ifade edildi. Polise mukavemet ve kavgadan dolayı haklarında işlem yapılan Nihat Y. ve Burak B., bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.