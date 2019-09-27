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Balkonda Sigara İçmek Yasaklandı! 1 Ekim'den İtibaren Başlıyor...
Türkiye'de araç içinde sigara içme yasağı sosyal medyanın gündemine oturmuşken, Rusya'da balkonda sigara içmek yasaklandı. Cezası ise 3000 ruble. Yanı yaklaşık 283 TL.
Rusya'da hükümet, balkonda sigara içilmesini engelleyen düzenlemeyi kabul etti. Artık apartman dairelerinin balkonunda sigara içilemeyecek. Bunun sebebinin ise yangınları azaltmak olduğu bildirildi.
Söz konusu düzenlemeyi ihlal edip balkonda sigara içen veya mangal yapıp ateş yakan olursa 3000 ruble, yani yaklaşık 283 TL para cezası alacak.
1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek olan söz konusu düzenleme, birçok kesmin tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Rusya'nın hemen hemen her bölümünde apartmanlar bulunuyor.
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