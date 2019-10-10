Barış Pınarı Harekatı için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Fetih Suresini okudu

Sabah namazının öncesinde okunan Fetih Suresi'nin sonrasında tüm camilerden sela sesleri yükseldi. Kılınan namaz sonrasında da eller Mehmetçik için semaya dua etmeye kalktı.

Ankara'da'nde gerçekleştirilen programa ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanıve yüzlerce vatandaş katılım gerçekleştirdi.

Hacı Bayram Camisi'nde okunan dua sonrasında sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı. Barış Pınarı Harekatı'na katılan mehmetçik için eller semaya kalktı ve zafer duası edildi. Vatanın güvenliği, milletin huzuru, bölgede barış ve selametin temini için kahraman Türk ordusunun, güvenlik güçlerinin harekatının hayırlı olması Allah'tan dilendi.