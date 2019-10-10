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Barış Pınarı Harekatı için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Fetih Suresini okudu

Barış Pınarı Harekatı'ndan zaferle çıkılabilmesi için tüm Türkiye'de sabah namazında Fetih Suresi okundu. TBMM Başkanı Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'da Ankara Hacı Bayram Camisi'ne gelerek dua etti.

Gündem 10.10.2019, 09:00 10.10.2019, 12:17 Billdrt
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Sabah namazının öncesinde okunan Fetih Suresi'nin sonrasında tüm camilerden sela sesleri yükseldi. Kılınan namaz sonrasında da eller Mehmetçik için semaya dua etmeye kalktı.

Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde gerçekleştirilen programa ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve yüzlerce vatandaş katılım gerçekleştirdi.

Hacı Bayram Camisi'nde okunan dua sonrasında sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı. Barış Pınarı Harekatı'na katılan mehmetçik için eller semaya kalktı ve zafer duası edildi. Vatanın güvenliği, milletin huzuru, bölgede barış ve selametin temini için kahraman Türk ordusunun, güvenlik güçlerinin harekatının hayırlı olması Allah'tan dilendi. 

#Barış Pınarı Harekatı #Ali Erbaş #Fetih Süresi #Hacı Bayram Camii
Yorumlar (1)
Admin 3 saat önce
Rabbim yardımcıları olsun inşAllah
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