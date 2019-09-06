Beşiktaş'ta Dehşete Düşüren Anlar! Görme Engelli Kıza...

İstanbul Beşiktaş'ta görme engeli bulunan üniversite öğrencisi kız ölümün eşiğinden döndü. Söz konusu kaza 15 Ağustos 2019 tarihinde sabah saat 7.30 civarında yaşandı. Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi, Beşiktaş Caddesi üzerinde yaşanan olayda alınan bilgilere göre, %85 engeli bulunan üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Esra Yücel, yaya geçidinde yeşil ışığın yanmasıyla birlikte yolun karşısına geçmek istedi.

Görme engelli genç kıza krmızı ışıkta geçen alkollü özel güvenlik görevlisi 27 yaşındaki Can B. tarafından kullanılan 34 AJ 7402 plakalı hafif ticari araç oldukça sert şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa savrulan görme engelli genç kız ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. O anda alkollü olan vicdansız sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi devam etti.

"Ne Olur Gelin, Kız Ölüyor"

Kazanın sonrasında hemen çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yerde kanlar içerisinde yatmakta olan genç kızın o anları ise kazaya şahit olan bir kadının cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde kadının " Ne olur gelin, kız ölüyor" haykırışları tüyleri diken diken etti.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan görme engelli genç kızı ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Kazanın sonrasında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden hızla kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına alan polis ekipleri kimlik tespiti yaptığı sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Can B.'nin kaza sonrasında olay yerine tekrar geldiği ve kızın ambulansla kaldırıldığını görünce tekrardan kaçtığı da tespit edildi. Beşiktaş Polis Merkezi'ne götürülen sürücünün 0.54 promil alkollü olduğu fark edildi.

Can B. hakkında 1.002 TL alkollü araç kullanma cezası, ehliyeti yanında bulundurmamak suçundan 235 TL para cezası yazıldı. Sürcünün ehliyetine 6 ay el konulurken, araç trafikten men edildi. Polis merkezinde tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bunun yanı sıra hastaneye kaldırılan görme engelli talihsiz kızın defalarca kez ameliyat olduğu öğrenildi. Yoğun bakımdaki talihsiz kızın 20 gündür yaşamla mücadele ettiği bilgisine de ulaşıldı.