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Beşiktaş'ta Genç Kadına Taciz Anı Kameralar Tarafından Anbean Kaydedildi!
Beşiktaş Abbasağa'da evine giderken yolda tacize uğrayan genç kadın yaşadığı anları anlattı. Oldukça büyük korku yaşadığını ifade eden talihsiz kadın, tacizin meydana geldiği alanın ışıklandırılması talebinde bulundu. Bunun yanı sıra olay anbean kameralarca kaydedildi.
Beşiktaş'ta evine gittiği esnada içinden geçtiği parktaki merdivenlerde bir şahsın tacizine uğrayan 24 yaşındaki Dilek Sarıgül, yaşadığı olayı anlattı. Olay Abbasağa Mahallesi Cami Çıkmazı Sokak'ta Cuma akşam 23.00 civarında yaşandı.
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