Beşiktaş'ta Genç Kadına Taciz Anı Kameralar Tarafından Anbean Kaydedildi!

Beşiktaş'ta evine gittiği esnada içinden geçtiği parktaki merdivenlerde bir şahsın tacizine uğrayan 24 yaşındaki Dilek Sarıgül, yaşadığı olayı anlattı. Olay Abbasağa Mahallesi Cami Çıkmazı Sokak'ta Cuma akşam 23.00 civarında yaşandı.

İddialara göre Beşiktaş Çarşı'da arkadaşlarıyla buluşan ve ardından eve dönmek için yola çıkan Dilek Sarıgül, Cami Çıkmaz Sokak'ın yer aldığı parkın merdivenlerine geldiği esnada, arkasından yaklaşan bir şahsın tacizine uğradı. Bir anda büyük şaşkınlık ve korku içerisine giren Dilek Sarıgül, arkasını döndüğünde tacizci ile yüz yüze geldi. Sarıgül hemen çığlık attı. Bunun üzerine tacizci sapık olay yerinden hızla kaçtı. Gelen sesler üzerine hemen olay yerine gelen mahalle sakinleri, genç kadının yardımına koştu. Dilek Sarıgül, ardından polise giderek şikayetçi oldu.