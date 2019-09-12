Beylikdüzü'nde Okul Servisi Takla Attı! Öğrenciler Yaralandı...

Kaza, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde sabah saatlerinde 08.00 civarında yaşandı. Yapılan iddialara göre, oldukça hızlı olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte o hızla Azime Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini taşıyan servise çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlı bir şekilde savrulan ve ardından takla atan servis aracındaki öğrencilerin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Hafif Atlattılar

Olay yerine hemen çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza sonucunda yaralanan öğrencilere hemen müdahale ederken, öğrencilerden ağır yaralananın olmadığı; kazanın hafif sıyrıklarla atlatıldığı belirtildi.

Kolu Kırıldı

Kazaya sebep olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün ise kolu kırıldı. Sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de kazayla ilgili olarak çalışma başlattı.