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Bilecik'te Tren Raydan Çıktı: 2 Ölü

Ankara'dan yola çıkıp Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol etmek için ilerlemekte olan kılavuz tren, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içerisindeki tünelde raydan çıktı. Duvara çarptı.

Gündem 19.09.2019, 09:15 Billdrt
Bilecik'te Tren Raydan Çıktı: 2 Ölü
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Raydan çıkan kılavuz trendeki 2 makinist olay yerinde hayata gözlerini yumdu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde makinistlerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hattın geçici olarak ulaşıma kapatıldığı ve kazaya yönelik soruşturma başlatıldığı bilgisine ulaşıldı. 

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