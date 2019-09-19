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Bilecik'te Tren Raydan Çıktı: 2 Ölü
Ankara'dan yola çıkıp Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol etmek için ilerlemekte olan kılavuz tren, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içerisindeki tünelde raydan çıktı. Duvara çarptı.
Hattın geçici olarak ulaşıma kapatıldığı ve kazaya yönelik soruşturma başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.
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açık
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|-5
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|5
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|4
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|4
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|4
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