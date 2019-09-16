Binali Yıldırım Davutoğlu'nun İstifasını İzlerken Görüntülendi!

31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Kanada seyahatinden oldukça ilginç bir fotoğraf ortaya çıktı.

Davutoğlu'nun Basın Açıklamasını İzledi

Uçakta Çekilen O Fotoğraf:

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle birlikte Kanada'ya geçiş yapan ve Kanada'da Montreal Türk Kültür Merkezi'nde bir takım konuşma ve açıklamalar altına imza atan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yolculuk esnasında AK Parti'den istifa ederken basın açıklaması yapan Davutoğlu'nun açıklamasını seyretti.