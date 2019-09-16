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Binali Yıldırım Davutoğlu'nun İstifasını İzlerken Görüntülendi!
Geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek AK Parti'den istifa ettiğini açıklayan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasını izleyenlerden biri de Binali Yıldırım oldu.
31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Kanada seyahatinden oldukça ilginç bir fotoğraf ortaya çıktı.
Davutoğlu'nun Basın Açıklamasını İzledi
Uçakta Çekilen O Fotoğraf:
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