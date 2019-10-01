Bir Babanın En Çaresiz Anı: Yürekleri Dağladı!

Beyoğlu'nda down sendromlu olduğu bilgisine ulaşılan 20 yaşındaki Samet Ç., oturdukları binanın 4.katından kendini aşağıya attı. Beton zemine çakılan Samet Ç. olay yerinde hayata gözlerini yumdu. Babası ise uzun uzun oğlunun cansız bedenine bakarak gözyaşı döktü.

Söz konusu olay Beyoğlu Sütlüce Mahallesi, Kelkit Sokak'ta yer alan 4 katlı binada saat sabah 08.00 civarında yaşandı. İddialara göre 20 yaşında olan Samet Ç., aile bireyleriyle kahvaltı yapıp ardından ise balkona çıktı. Bir süre sonra Samet Ç., kendini aşağıya attı. Beton zemine çakılan 20 yaşındaki down sendromlu genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Gelen ses üzerine balkona koşan anne ve baba oğlunu yerde kanlar içinde gördü. Haber verilmesi üzerine hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.