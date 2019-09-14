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Bir Deprem Daha Yaşandı! Büyük Korku Yarattı...
Sabah saatlerinde art arda 2 depremin meydana geldiği Çankırı Çerkeş ilçesinde yaşanan afet, saat 14.46'de tekrar yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, saat 14.46'da 4.3 şiddetinde bir deprem daha yaşandığıyla ilgili duyuruda bulundu.
Şehirde büyük paniğe sebebiyet veren depreme yönelik açıklamalar paylaşan Vali Hamdi Aktaş, Büyüklük olarak çok ciddi seviyede bir deprem olmadığını, depremin dikkatle izlendiğini can ve mal kaybı yaşanmadığını; aktif olarak köylerin tarandığını dile getirmişti.
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