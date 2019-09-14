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Bir Deprem Daha Yaşandı! Büyük Korku Yarattı...

Sabah saatlerinde art arda 2 depremin meydana geldiği Çankırı Çerkeş ilçesinde yaşanan afet, saat 14.46'de tekrar yaşandı.

Gündem 14.09.2019, 15:09 Billdrt
Bir Deprem Daha Yaşandı! Büyük Korku Yarattı...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, saat 14.46'da 4.3 şiddetinde bir deprem daha yaşandığıyla ilgili duyuruda bulundu.

Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da, 4.7 şiddetinde; 09.03'te ise 4.8 şiddetinde deprem meydana gelmişti. İlk depremin yerin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte yaaşandığı bildirilirken, bu 2 deprem Ankara başta olmak üzere birçok şehirde hissedilmişti.

Şehirde büyük paniğe sebebiyet veren depreme yönelik açıklamalar paylaşan Vali Hamdi Aktaş, Büyüklük olarak çok ciddi seviyede bir deprem olmadığını, depremin dikkatle izlendiğini can ve mal kaybı yaşanmadığını; aktif olarak köylerin tarandığını dile getirmişti. 

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