Boğazından Bıçaklanan Kadından Video İsyanı!

Eskişehir'de 3 yıl önce eski sevgilisi tarafından boğazından 5 bıçak darbesi alan Tuba Korkmaz, Emine Bulut'un hayatını kaybetmesiyle ilgili sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Korkmaz, kesilen boğaz hissini bildiğini söyledi. Kendisini gördüğünde video çekmek yerine ambulansı arayan kadın olmasa şuan ölü olacağını ifade etti.

Kasten öldürmeye teşebbüs suçu sebebiyle 14 yıl hapis cezasına çarptırılan ve hiçbir ceza indirimi uygulanmayan eski erkek arkadaşı Fatih S. tarafından bundan 3 yıl önce 17 Haziran 2016 tarihinde falçata ile boğazından 5 bıçak darbesi alan Korkmaz, sosyal medya hesabından isyan etti.

"Kesilen Boğaz Hissini Biliyorum Ben"

Korkmaz, kesilen boğaz hissini de ölmek istememeyi de bildiğini söyledi. O an değil, 2-3 gün sonra yutamadığı bir su damlası sebebiyle boğularak ölmek, ama o adamın elinden değil dedi. Kendisinin şanslı, kızının şanslı olup olmadığını sorgulayan Korkmaz, saldırıdan zaferle çıktığını aktardı.

Kıl Payı Kurtuldu

Korkmaz, yazısının devamında Emine Bulut olayındaki gibi ağır yaralı haldeyken, çevresindekilerin video çekmek yerine hemen kendisine acil tıbbi müdahale yaptığının altını çizerek, kendisini gördüğünde video çekmek yerine ambuılansı arayan o kadının olmaması durumunda kendisinin de olmayacağının altını çizdi. Bugün bir kez daha ona teşekkür ettiğini ifade etti.

Kendisinin, üç. yıl önce ayrıldığı eski erkek arkadaşının 5 falçata darbesinden kıl payı kurtulduğunu ve hayatta kalmayı başardığını belirten Korkmaz, hala korkusuyla yaşadığını ifade etti. Kadınların herhangi bir korku altında olmadan yaşayabilecekleri bir yer oluşturmak için her şeye hazır olduğunun da altını çizdi.