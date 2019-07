Börü Filminin Konusu Ve Film Oyuncuları - Börü Ne Demektir?

Börü Filminin Konusu Ve Film Oyuncuları

İlk bölümü 28 Şubat 2018 yılında Star TV’de yayınlanan Börü dizisi , Türk televizyon tarihinde birçok farklı ilki başarmıştır. Mini dizi kategorisinde 6 bölümlük bir televizyon macerasının ardından dizinin final bölümü sinema filmi olarak gösterilmiştir. Bu yönüyle oldukça farklı bir konsepte ve kendine has bir kitleye sahip olmayı başarmıştır. Börö filmi konusu ve nefes kesen aksiyon sahneleriyle izleyenlerden tam not almayı başarmıştır. Dağ I ve Dağ II filmlerinin proje tasarımcısı Alper Çağlar tarafından yaratılan dizi, Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan gerçek olaylar üzerinden, kurguyla izleyicilere aktarılmaktadır. Her bölümde farklı bir hikâyenin anlatıldığı dizinin final bölümünde yani sinema filminde 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişimi konu edinilmiştir.

Polis Özel Harekât timinin Türkiye’de farklı bölgelerde katıldığı operasyonlar ve timdeki kişilerin özel hayatlarına ilişkin bu operasyonların etkileri dizinin seyir zevkini ve gerçekçiliğini arttıran en önemli unsurlardan biridir. Televizyonda ilk kez geçtiğimiz gün TRT 1 ekranlarında yayınlanan Börü filmi , nihayete televizyonda da dizinin finali yapmış oldu. Yayınladığı tarih ve filmin konusu ise oldukça manidardır.

Börü Filmi Oyuncuları Kimlerdir?

2018 yılında 6 bölüm olarak Star TV’de yayınlanan Börü dizisi , 34 50 telsiz koduna sahip bir Polis Özel Harekât timinin başından geçen olayları anlatmaktadır. 6 bölümün her birinde farklı bir olay işlenmiş ve aktarılan tüm olaylar gerçek olaylardan esinlenerek kurgulanmıştır. Dizinin final bölümü ise sinema filmi olarak vizyona giriş ve kısa sürede etkileyici bir gişe yapmıştır. Börü filmi oyuncu kadrosu ve konusuyla son yılların en dikkat çeken yapımları arasında yerini almıştır.

Börü filmi oyuncuları ; Emir Bendirlioğlu (Turan), Murat Arkın (Kemal Boratav), Mesut Akusta (İrfan Aladağ), Bedi Akın (Ömer Tunc), Can Nergis (Tolga Erlik), Sekan Çayoğlu (Kaya Ülgen), Ahmet Pınar (Barbaros Cepni) dizinin final bölümü olan filmde başrol olarak yer almışlardır.

Börü Filmi Konusu!

Börü kod adlı Polis Özel Harekat timinin başından geçenlerin aktarıldığı Börü dizisinin final bölümüne kadar dizide birçok farklı olay işlenmiştir. Yakın geçmişe ait birçok olayın anlatıldığı dizinin final bölümünde ise 15 Temmuz hain darbe girişimi anlatılmaktadır.

15 Temmuz ile ilgili filmler arasında ilk sıralarda anılan Börü filmi, sinemada gösterime girdikten sonra kısa sürede birçok kişi tarafından izlenmiştir. 15 Temmuz günü yaşananların anbean aktarıldığı film, geçtiğimiz günlerde TRT 1 ekranlarında televizyon izleyicisin karşısına çıkmıştı.

Eski Tük Mitolojsinde Börü Ne Demektir?

Orta Asya Türk mitolojisindeki en önemli sembollerden biri bozkurttur. Birçok farklı isimle ve destanla anılan kurt sembolü, günümüzde hala birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Börü Türk mitolojisinde , yol gösterici, koruyucu ve güç sembolü olarak tanımlanabilmektedir. Orta Asya’da Türklerin kutsal saydığı bozkurt, günümüzde birçok farklı kitaba ve filme de konu olmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Star TV’de mini dizi olarak yayınlanan Börü dizisiyle birlikte, Börünün anlamı yeniden gündeme gelmiştir.

Börü, Türk mitolojisinde kurt olarak tanımlanmaktadır. Ancak, bu sembol tanımlanırken diğer destanlardan farklı olarak Börünün sürüsünden ayrı gezdiği ve kurt sürüsünü tek başına koruduğuna inanılmaktaydı. Kutsal bir görevi ve sembolü ifade eden Börü, Türk edebiyatının usta kalemlerinden biri olan Hüseyin Nihal Atsız’ın romanlarında da defalarca kullanılmıştır. Özellikle bu sembolün günümüze kadar ulaşmasında Hüseyin Nihal Atsız’ın etkisi oldukça büyüktür. Hüseyin Nihal Atsız’ın Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor adlı eserlerinde, 40 kişiyle Çin sarayını basan ve büyük bir kahramanlık hikâyesi gösteren Kürşad ve askerlerinin hikâyesi anlatılmaktadır. Bu hikâyelerin içinde karakterlerden birinin adı da Börüdür.

Türk kültürünün en önemli destanlarından biri olan Ergenekon destanında da yine Börüye benzer bir kurt sembolü göze çarpmaktadır. Türklere yol göstermek ve onlara rehberlik etmek için gökyüzünden gelen bir bozkurt, dağın eritilmesinde ve yeni bir devletin kurulmasında etkili olduğu görülmektedir.

Börü dizisinde anlatıldığı şekliyle ise Börünün anlamı; vatanı ve milleti için uzakta savaşan ve devletin bekası için vatanında uzakta savaşan anlamında gelmektedir. Genellikle dağlarda yalnız gezen ve sürüsünü dış tehlikelere karşı koruduğu düşünülen bu sembol, Börü olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Eski Türk kaynaklarında savaşçı kurt anlamına gelen Börü , Türk Dil Kurumu tarafından kurt olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda; yiğitlik, cesaret ve bahadırlık gibi anlamlara da gelen Börü, günümüzde birçok kişi tarafından bir sembol olarak kullanılmaktadır.

Börü Dizisinde Ne Anlatılıyor?

2018 yılında Star TV’de yayınlamaya başlayan Börü, mini dizi olarak yayınlanmasının ardından dizinin finali bir sinema filmi olarak yayınlanmıştır. Polis Özel Harekât timinin sınır içi ve sınır dışında yürüttüğü faaliyetleri konu alan dizide aynı zamanda Türkiye’nin yakın geçmişine de adeta bir ışık tutulmaktadır. 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı final bölümünün yayınlanmasının ardından da Börü yeniden gündeme gelmiş ve birçok kişi tarafından anlamı merak edilmiştir.

3450 telsiz koduna sahip Polis Özel Harekât Timi, Börü kod adıyla birçok farklı noktada operasyonlar yürütmüştür. 15 Temmuz sürecini hazırlayan zaman içinde ülkede yaşanan olayları kurmacayla birlikte izleyiciye aktaran yapımda, aynı zamanda birçok ünlü oyuncuda yer almaktadır.

Dağ I ve Dağ II filminin fikir babası Alper Çağlar tarafından hazırlanan Börü, vatanı ve milleti uğruna can veren sayısız kahramanın anısına ithafen yapılmıştır. Orta Asya Türk Mitolojisinde önemli sembollerden biri olan kurt sembolü, dizinin logosu ve aynı zamanda dizide hikâyesinin anlatıldığı Polis Harekât Timinin adı olarak kullanılmıştır.

Börü dizisinin oyuncu kadrosu ise oldukça etkileyici. Türk televizyon tarihine bir ilke imza atan Börü dizisi 6 bölüm olarak Star TV ekranlarında yayınlandıktan sonra, final bölümü bir sinema filmi olarak gösterime girmiştir. Etkileyici aksiyon sahneleri ve izleyiciye aktardığı olaylarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan yapım, Börünün de bir sembol olmasına katkı sağlamıştır.

Dizinin ilk bölümü, DEAŞ terör örgütünün İstanbul’da gerçekleştirdiği saldırıyla başlıyor. Bunun yanı sıra Diyarbakır Sur’da yaşanan hendek olayları ve 15 Temmuz gibi yakın tarihimizin birçok önemli olayı Börü dizisinde yeniden izleyicilere kurguyla karışık olarak aktarılmaktadır.

Atsız’ın Eserlerinde Börü!

Türk mitolojisinin ve Türk destanlarının en önemli unsuru olan bozkurt, birçok kaynakta farklı isimlerle anılmış ve günümüze kadar bu sembolün ulaşması sağlanmıştır. Börü, Türk edebiyatının önemli milliyetçi yazarlarından biri olan Hüseyin Nihal Atsız’ın eserlerinde bir karakteri adı olarak da kullanılmıştır. 40 kahraman askerle birlikte Çin sarayını basan ve unutulmaz bir destan yaratan Kürşad’ın hikâyesinin anlatıldığı; Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor kitaplarında, Kürşad’ın 40 askerinden birinin adı olarak okuyucuya sunulmuştur. Hüseyin Nihal Atsız’dan sonra Türkiye’de büyük bir kitle tarafından bozkurt sembolü ve özellikle Börü önemli bir yer edinmiştir.

Türk mitolojisine ait daha birçok farklı sembolü günümüze aktaran isimlerden biri olan Hüseyin Nihal Atsız , günümüzde Türk destanlarının ve Börü gibi birçok gizli kalmış sembolün gün yüzüne çıkarılmasında önemli bir görev üstlenmiştir. Hüseyin Nihal Atsız’ın kitaplarının ardından Börü, geçtiğimiz yıl yayınlanan mini bir diziyle yeniden gündeme gelmiştir.

Börü aslında Türk mitolojisinde sıklıkla rastlanan kurt sembolünün daha pek çok adından sadece biridir. Yiğitlik, cesaret ve bahadırlık gibi anlamlara gelen Börü, dizide kullanıldığı anlamıyla, diğer kurt sürülerinden kendi sürüsünü koruyan ve vatanından uzakta savaşan kurt olarak ifade edilmektedir. Taşıdığı kutsal anlamı nedeniyle Börü günümüzde de önemli bir sembol olarak kullanılmaktadır.