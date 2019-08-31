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Bu Acıya Yürek Dayanmaz: Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti!

Muğla Ortaca ilçesinde bir minibüs ve motosikletin çarpışması sonucunda aynı aileden 3 kişi hayata gözlerini yumdu.

Gündem 31.08.2019, 11:56 31.08.2019, 13:07 Billdrt
Bu Acıya Yürek Dayanmaz: Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti!

Muğla Ortaca ilçesinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 48 RJ 205 plakalı minibüs ve Ali Kök'ün kullanmakta olduğu motosiket, Güzelyurt - Yeşilyurt - Sarıgerme kavşağından Sarıgerme güzergahına doğru döndükleri esnada çarpıştılar.

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Ali Kök olay yerinde hayata gözlerini yumarken, yine motosiklette bulunan eşi Yeliz Kök ve küçük kızı Işıl Kök ise kaldırıldıkları hastanede hayata gözlerini yumdular. Yaşanan kaza sonucunda bir aile yok oldu...

Kazaya yönelik polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. 

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