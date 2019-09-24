Son Dakika
İsrail güçleri evinin yıkılmasına tepki gösteren Filistinli aileye saldırdı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDK’ya sevk edildi
Skandal FETÖ belgesine Bakanlıktan soruşturma
Suriye’deki göçmenlerin trajedisi kamerada
Thomas Cook yolcusu bin 50 turist Antalya’dan ülkesine gönderildi
Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü kuruldu
İstanbul’da deprem paniği
Hava harekatıyla 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
İstanbul Valiliği, okullarda depremden kaynaklı bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı
Yeni Malatyaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bu Acıya Yürek Dayanmaz: Baba ve 3 Çocuğu Son Yolculuğuna Uğurlandı...

Sivas Şarkışla ve Kayseri Pınarbaşı ilçelerinin tam arasında bulunan yoldan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına uçan araçta yer alan Hakan Umuç ve 6, 7, 9 yaşlarında olan 3 çocuğu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gündem 24.09.2019, 16:03 Billdrt
Bu Acıya Yürek Dayanmaz: Baba ve 3 Çocuğu Son Yolculuğuna Uğurlandı...
banner63

Kaza, dün saat 05.00 civarında yaşandı. Sivas Şarkışla ile Kayseri Pınarbaşı ilçeleri arasında bulunan yolda yaşanan kaza sonucunda baba ve 3 oğlu hayata gözlerini yumdu. Pınarbaşı'ndan Sivas'a doğru gitmekte olan Fatih Umuç'un sürdüğü 16 DLA 93 plakalı otomobil, bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı ve yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Kazayı fark edenler hemen ekiplere haber verdi.

Baba ve 3 Oğlu Hayata Gözlerini Yumdu

Yaklaşık olarak 15 metrelik yükseklikten uçan ve ancak ters dönerek durabilen otomobildeki baba Hakan Umuç ve oğlu Yunus Emre Umuç olay yerinde hayata gözlerini yumarken, diğer iki oğlu Yavuz Selim Umuç ve Yusuf Kenan Umuç, kaldırıldıkları hastanede hayata gözlerini yumdu.

Ölen çocukların annesi 32 yaşındaki Aysun Umuç, 23 yaşındaki sürücü Fatih Umuç, 32 yaşındaki Hicran Dalga ve 3 yaşındaki Sibel Erva Dalga yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar Şarkışla Devlet Hasanesi'ne kaldırıldı. 

Baba Hakan Umuç ile 3 evladın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte 3 çocuğun ve babanın cansız bedenleri yakınlarınca teslim alınarak defnedilmek üzere Kars Sarıkamış'a getirildi.

Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne çalışmakta olan baba Hakan Umuç ve çocukları için Kars Sarıkamış İlçesi Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. 6 aylık olan Yunus Emre, babası Hakan Umuç'la aynı tabuta koyularak gömüldü. Umuç ailesi ve yakınlarının yanında sağlık çalışanlarının da katılım gerçekleştirdiği cenaze töreninde Yavuz Selim ve Yusuf Kenan'ın Gazipaşa İlköğretim Okulu'ndaki sınıf arkadaşları ve öğretmenleri de bulundu. Ellerinde hayatını kaybeden arkadaşlarının fotoğrafıyla törene katılan küçük öğrenciler gözyaşlarını tutamadılar.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
İmsak 05:08
Güneş 06:31
Öğle 12:46
İkindi 16:09
Akşam 18:50
Yatsı 20:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@