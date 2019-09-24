Bu Acıya Yürek Dayanmaz: Baba ve 3 Çocuğu Son Yolculuğuna Uğurlandı...

Kaza, dün saat 05.00 civarında yaşandı. Sivas Şarkışla ile Kayseri Pınarbaşı ilçeleri arasında bulunan yolda yaşanan kaza sonucunda baba ve 3 oğlu hayata gözlerini yumdu. Pınarbaşı'ndan Sivas'a doğru gitmekte olan Fatih Umuç'un sürdüğü 16 DLA 93 plakalı otomobil, bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı ve yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Kazayı fark edenler hemen ekiplere haber verdi.

Baba ve 3 Oğlu Hayata Gözlerini Yumdu

Yaklaşık olarak 15 metrelik yükseklikten uçan ve ancak ters dönerek durabilen otomobildeki baba Hakan Umuç ve oğlu Yunus Emre Umuç olay yerinde hayata gözlerini yumarken, diğer iki oğlu Yavuz Selim Umuç ve Yusuf Kenan Umuç, kaldırıldıkları hastanede hayata gözlerini yumdu.

Ölen çocukların annesi 32 yaşındaki Aysun Umuç, 23 yaşındaki sürücü Fatih Umuç, 32 yaşındaki Hicran Dalga ve 3 yaşındaki Sibel Erva Dalga yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar Şarkışla Devlet Hasanesi'ne kaldırıldı.

Baba Hakan Umuç ile 3 evladın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte 3 çocuğun ve babanın cansız bedenleri yakınlarınca teslim alınarak defnedilmek üzere Kars Sarıkamış'a getirildi.

Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne çalışmakta olan baba Hakan Umuç ve çocukları için Kars Sarıkamış İlçesi Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. 6 aylık olan Yunus Emre, babası Hakan Umuç'la aynı tabuta koyularak gömüldü. Umuç ailesi ve yakınlarının yanında sağlık çalışanlarının da katılım gerçekleştirdiği cenaze töreninde Yavuz Selim ve Yusuf Kenan'ın Gazipaşa İlköğretim Okulu'ndaki sınıf arkadaşları ve öğretmenleri de bulundu. Ellerinde hayatını kaybeden arkadaşlarının fotoğrafıyla törene katılan küçük öğrenciler gözyaşlarını tutamadılar.