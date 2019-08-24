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Bu Acıya Yürek Dayanmaz: Dün 4 Yaşına Girmişti!
Muğla'da bir ticari taksinin çarptığı dün 4 yaşına giren küçük kız çocuğu feci bir şekilde hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Halime Keser'in sürücü koltuğuna oturuğu 48 T 5596 plakalı araç, Zeytinköy Mahallesi Hayıtlı güzergahında aktif olarak yoldayken, henüz 4 yaşında olan küçük kız çocuğu Ceylan Pınaraltı'ya çarparak altına alıp sürükledi.
Kazanın hemen sonrasında Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu ve olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın çarpıp altında sürüklemesiyle birlikte olay yerinde feci bir şekilde hayata gözlerini yuman Ceylan Pınaraltı isimli küçük kız çocuğunun dün 4 yaşına girdiği bilgisine ulaşıldı. Kazanın ardından ticari taksinin şoförü Halime Keser ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından devam ettiriliyor.
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