Bu Acıya Yürek Dayanmaz: İki Ayda Tüm Ailesi Hayatını Kaybetti!

Serik sınırları içerisinde yer alan Boğazkent Mahallesi'nde ikamet eden Okay Kurnaz ve Ablası Ayşe Kurnaz, 27 Eylül 2019 tarihinde 07 YLY 20 plakalı motosikletle gezdikleri esnada, Okay Kurnaz'ın kontrolünde olan motosiklet, Doğanay Sitesi'nin önünde Muhsin G.'nin sürücü koltuğunda oturduğu 15 FE 727 plakalı midibüsle çarpıştı.

Motosikletle savrulan ve ikisinde de kask olmayan 2 kardeş ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalalere rağmen hayata tutunmayı başaramadılar. Kocası ise beyin kanaması sebebiyle hayata gözlerini yumdu.

Acılı anne, kızının organlarını bağışlayarak büyük bir insanlık örneği altına imza attı. Ayşe Kurnaz'ın sol böbreğini Trabzon'dan gelen 37 yaşındaki Cemil Büyükkara'ya, sağ böbreğini Van'dan gelen 30 yaşındaki Eyüp Koçak'a, karaciğerinin yarısını ise Denizli'de ikamet eden 51 yaşındaki Veli Şadı'ya, diğer yarısını ise Şanlıurfa'dan gelen henüz 3 yaşındaki akçaağaç şurubu hastalığına yakalanan Ayşe Karakuş'a bağışladı. Ayşe Kurnaz'ın kalbi ise İstanbul'da, akciğeri ise Ankara'da organ bekleyen hastalara nakledildi.