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Bu Alanda Sigara İçmek Yasaklandı! 390 TL Cezası Var...

Avustralya'nın Melbourne şehrinde alışveriş merkezleriyle ünlü olan ve milyonlarca kişinin geçtiği Bourke Caddesi'nde sigara içme yasağı getirildi.

Gündem 09.10.2019, 10:45 09.10.2019, 13:07 Billdrt
Bu Alanda Sigara İçmek Yasaklandı! 390 TL Cezası Var...
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Melbourne Belediyesi, Yerel Faaliyetler Kanunu çerçevesinde aldığı kararla birlikte şehir merkezinde yer alan Borkue Caddesi ile yayaların çok aktif bir şekilde kullandığı 11 noktada sigara ve her türlü tütün mamulünün kullanımını yasakladı.

Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri listesinin ilk sırasında yer alan şehirde; "Bourke Caddesi'nde Rahat Nefes Al" sloganı belirlenerek alınan söz konusu karar, 4 Ekim 2019 tarihi itibarıyla yürülüğe girdi.

Yasaklar kapsamında caddelerin giriş bölümündeki güvenlik bariyerlerine, elektrik direklerine, çöp kutularına, panolara ve yerdeki parkelere İngilizce, Arapça ve Çince uyarılar yerleştirildi.

Avustralya'nın en kalablık şehirlerinden 2. sırada yer alan, Victoria eyaletinin başkenti olan Melbourne'deki sigara yasağına uymayanlar 100 Avustralya Doları yani 390 TL ceza uygulamasıyla karşı karşıya kalıyor.

En düşük sigara fiyatının 20 Avustralya Doları olduğu söz konusu ülkede, havaalanında, toplu taşıma araçlarında, hükümet binaları, plajlar, çok sayıda cadde, hastane girişi ve birçok alanda sigara yasağı uygulanıyor. 

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