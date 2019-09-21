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Bu Yiyecekler Kansere Davetiye Çıkarıyor: Sakın Yemeyin!

Çağımızın vebası olarak bilinen kansere birçok yiyecek davetiye çıkarıyor. Oldukça masum gördüğümüz bu yiyecekleri duyunca şok olacaksınız. İşte kansere davetiye çıkaran o yiyecekler...

Gündem 21.09.2019, 12:43 Billdrt
Bu Yiyecekler Kansere Davetiye Çıkarıyor: Sakın Yemeyin!

Yanmış etten, patlamış mısıra, işlenmiş etten una kadar onlarca farklı gıda kansere davetiye çıkarıyor. Çoğu gıdanın içerdiği GDO'lar veya bozulmaması için kullanılan nitratlar kanseri tetiklerken, çoğu gıda ise bünyesinde bulunan maddeler sebebiyle kanser riski oluşturuyor. Peki bu gıdalar hangileri? İşte kansere davetiye çıkaran 19 gıda...

  1. Yanmış Et
  2. İşlenmiş Et
  3. Patlamış Mısır
  4. Hidrojene Yağlar
  5. Sosisli Sandviç
  6. Beyaz Un
  7. Kırmızı Et (Koruyucu madde içeren)
  8. Diyet İçecekler (Light - Zero gibi isimlerle bilinir)
  9. Tatlandırıcılar
  10. Çiftlik Balığı
  11. Konserve Yemeklerin Tamamı
  12. Çok İşlenen Beyaz Şekerler
  13. Alkol
  14. Patates cipsi
  15. Patates Kızartması
  16. Organik olmayan sebzeler ve meyveler
  17. GDO'ların tamamı
  18. Turşular
  19. Mayalı Gıdalar

Bu yiyeceklerin her biri vücutta farklı bir bölgede kanser riski oluşturuyor. Yapılan bilimsel açıklamalarla belirtilen bu yiyeceklerden uzak durmak elbette mümkün değil. Çünkü özellikle Türk milleti olarak oldukça ete düşkün bir ülkeyiz. Fakat normal tüketimden çok daha az tüketmek her zaman daha sağlıklı olacaktır.

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