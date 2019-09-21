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Bu Yiyecekler Kansere Davetiye Çıkarıyor: Sakın Yemeyin!
Çağımızın vebası olarak bilinen kansere birçok yiyecek davetiye çıkarıyor. Oldukça masum gördüğümüz bu yiyecekleri duyunca şok olacaksınız. İşte kansere davetiye çıkaran o yiyecekler...
Yanmış etten, patlamış mısıra, işlenmiş etten una kadar onlarca farklı gıda kansere davetiye çıkarıyor. Çoğu gıdanın içerdiği GDO'lar veya bozulmaması için kullanılan nitratlar kanseri tetiklerken, çoğu gıda ise bünyesinde bulunan maddeler sebebiyle kanser riski oluşturuyor. Peki bu gıdalar hangileri? İşte kansere davetiye çıkaran 19 gıda...
- Yanmış Et
- İşlenmiş Et
- Patlamış Mısır
- Hidrojene Yağlar
- Sosisli Sandviç
- Beyaz Un
- Kırmızı Et (Koruyucu madde içeren)
- Diyet İçecekler (Light - Zero gibi isimlerle bilinir)
- Tatlandırıcılar
- Çiftlik Balığı
- Konserve Yemeklerin Tamamı
- Çok İşlenen Beyaz Şekerler
- Alkol
- Patates cipsi
- Patates Kızartması
- Organik olmayan sebzeler ve meyveler
- GDO'ların tamamı
- Turşular
- Mayalı Gıdalar
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|8
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|8
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|7
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|7
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|5
|7
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|5
|7
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|6
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|5
|6
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|5
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|4
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|4
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|4
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|7
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|6
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|1. Sevilla
|4
|10
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|9
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|4
|7
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|7
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|4
|6
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|4
|5
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|4
|5
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|4
|5
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|5
|5
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|4
|4
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|4
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|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
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|4
|3
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|4
|1
|20. Leganés
|4
|0
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