Bu Yiyecekler Kansere Davetiye Çıkarıyor: Sakın Yemeyin!

Yanmış etten, patlamış mısıra, işlenmiş etten una kadar onlarca farklı gıda kansere davetiye çıkarıyor. Çoğu gıdanın içerdiği GDO'lar veya bozulmaması için kullanılan nitratlar kanseri tetiklerken, çoğu gıda ise bünyesinde bulunan maddeler sebebiyle kanser riski oluşturuyor. Peki bu gıdalar hangileri? İşte kansere davetiye çıkaran 19 gıda...

Yanmış Et İşlenmiş Et Patlamış Mısır Hidrojene Yağlar Sosisli Sandviç Beyaz Un Kırmızı Et (Koruyucu madde içeren) Diyet İçecekler (Light - Zero gibi isimlerle bilinir) Tatlandırıcılar Çiftlik Balığı Konserve Yemeklerin Tamamı Çok İşlenen Beyaz Şekerler Alkol Patates cipsi Patates Kızartması Organik olmayan sebzeler ve meyveler GDO'ların tamamı Turşular Mayalı Gıdalar

Bu yiyeceklerin her biri vücutta farklı bir bölgede kanser riski oluşturuyor. Yapılan bilimsel açıklamalarla belirtilen bu yiyeceklerden uzak durmak elbette mümkün değil. Çünkü özellikle Türk milleti olarak oldukça ete düşkün bir ülkeyiz. Fakat normal tüketimden çok daha az tüketmek her zaman daha sağlıklı olacaktır.