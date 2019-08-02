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Bugün Neler Yaşandı? 02 Ağustos 2019 Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Gündem 02.08.2019, 17:52 02.08.2019, 18:01
Bugün Neler Yaşandı? 02 Ağustos 2019 Günün Özeti

Otobüs alev topuna döndü: 5 ölü, 15 yaralı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 2’si çocuk 5 kişinin yanarak hayatını kaybettiği yolcu otobüsü yangınının teknik bir arızadan çıktığının değerlendirildiğini belirterek, "15 yaralı var. Yaralılar farklı hastanelerde, Ağır vakamız yok" dedi.

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AYM’nin skandal kararına tepkiler büyüyor

Anayasa Mahkemesinin "Barış İçin Akademisyenler İnsiyatifi" metnine imza atanlarla ilgili verdiği karara tepkiler sürüyor. Aileler suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

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MHP Lideri Bahçeli’den İYİ Parti üyelerine çağrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir. Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir.” dedi.

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Silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen başarılı operasyonların ardından terörün tamamen temizlenmesi ile oluşan huzurla birlikte yıllar sonra silah sesleri yerine koyun ve kuzu sesleri yankılanmaya başladı. Teröristlerin ’ikinci Kandil’ olarak değerlendirdikleri Kato Dağında güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarla sağlanan huzurun ardından göçerler yıllar sonra bölgedeki yaylalarda kamp kurdu.

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Askıda kalan ambulansı vatandaşlar dengede tuttu

Kağıthane’de bir hastayı aldıktan sonra yokuşta manevra yapan ambulans askıda kaldı. Vatandaşların üzerine çıkarak dengede tutmaya çalıştığı ambulans itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı.

(İHA)

#Askıda kalan ambulansı vatandaşlar dengede tuttu #Silah sesi yerini koyun kuzu seslerine bıraktı #MHP Lideri Bahçeliden İYİ Parti üyelerine çağrı #AYMnin skandal kararına tepkiler büyüyor #15 yaralı #Otobüs alev topuna döndü: 5 ölü #Bugün Neler Yaşandı 02 Ağustos 2019 Günün Özeti
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