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Bugün Neler Yaşandı? 05 Ağustos 2019 Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Gündem 05.08.2019, 00:00 05.08.2019, 17:55
Bugün Neler Yaşandı? 05 Ağustos 2019 Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kamu çalışanlarına bayram müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramı’mız şimdiden mübarek olsun."

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Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti.

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Hamile kadına dehşeti yaşatan magandalara bir şok daha

İstanbul Pendik’te hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldırarak dehşeti yaşatan Hasan Sel ve Hüseyin Sel’e ait Seydioğlu Baklavaları’nın dükkan ve imalathanelerindeki tabelalar indirildi.

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Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

Kilis’te, Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 26 bini bulurken, sınır hattında yoğunluk sürüyor.

Gece saatlerinden itibaren Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelerek sıraya giren Suriyeliler, Kurban Bayramı için ülkesine gitmek yoğunluk oluşturdu.

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Müslümanlar Sevr Mağarası’na akın ediyor

Hazreti Muhammed (S.A.V) ve sadık arkadaşı Hazreti Ebubekir’in Medine-i Münevvere’ye hicret etmek üzere yola çıktıklarında sığındıkları Sevr Mağarası, her gün on binlerce hacı adayı tarafından ziyaret ediliyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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