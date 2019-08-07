Son Dakika
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
YKS tercih sonuçları açıklandı
Ankara’daki kritik görüşme başladı
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Ankara’da kritik toplantıya yarın devam edilecek
Merkez Bankasından flaş açıklama

Bugün Neler Yaşandı? 06 Ağustos 2019 Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Gündem 06.08.2019, 18:04 07.08.2019, 14:43

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahlarıyla büyütülen bu yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez. Şayet bugün gerekeni yapmazsak yarın bunu daha ağır bedeller ödeyerek yapmak zorunda kalırız. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla başlattığımız süreci çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz. Böylece Suriyeli kardeşlerimizin huzur güven içerisinde yaşayacağı bir Barış Koridorunu kurmuş olacağız” dedi.

...

Konut kredisine iki günde rekor talep

Kamu bankalarının geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından, ilk iki günde 13 binden fazla müşteri toplam 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı.

...

Su tankeri tramvaya çarptı seferler durdu

Topkapı’da, su tankeri seyir halinde olan tramvaya çarptı. Kazada yaralanan olmazken, tramvay seferleri bir süre durdu, yolcular Cevizlibağ durağından Topkapı durağına yürüyerek ulaşabildi.

...

Japonya’da hayat felç oldu: 210 uçuş iptal edildi

Japonya, ülkenin güneybatı bölgelerini etkisi altına alan Francisco Tayfunu’na teslim oldu. Kötü hava koşulları nedeniyle 210 uçuş iptal edilirken, tren seferlerinde aksamalar yaşandı.

........

YKS tercih sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında üniversite yerleştirme sonuçlarının adayların erişimine açıldığı duyuruldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#günün özet haberleri #Günün Özeti #Bugün Neler Yaşandı 06 Ağustos 2019 Günün Özeti
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Ağustos 2019
İmsak 04:06
Güneş 05:45
Öğle 12:59
İkindi 16:51
Akşam 20:04
Yatsı 21:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@