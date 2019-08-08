Bugün Neler Yaşandı? 08 Ağustos 2019 Günün Özeti
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlenen basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi. Bahçeli, “Ülkücü kardeşlerimi aramıza bir kez daha çağırıyorum, İP’te hayır, huzur, gelecek olmadığını ifade ediyorum” dedi.
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Yolcu taşıyan otobüs elektrik diğerine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
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Sondaj makineleri silindirinden uyuşturucu fışkırdı
Hatay’da bir tırda yüklü sondaj makineleri silindirinden 1 milyon 408 bin adet uyuşturucu captagon hap çıkarıldı. Olayla ilgili yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
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Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem
Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
(İHA)
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