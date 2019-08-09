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Bugün Neler Yaşandı? 09 Ağustos 2019 Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Gündem 09.08.2019, 17:54 09.08.2019, 19:08
Bugün Neler Yaşandı? 09 Ağustos 2019 Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Cari açık Haziranda azaldı

Cari işlemler açığı, 2019 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre; 2 milyar 471 milyon dolar azalarak 548 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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20 bin öğretmen görev yerlerine atandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Öğretmenlik, ateşten bir gömlek olmanın ötesinde ateşten bir kaftandır. Öğretmenlik; hayali, şefkati, merhameti olmayanın, çabası olmayanın yapabileceği bir iş değildir. Öğretmenlik, peygamberlik mesleğidir. Çocuklar sevdikleri öğretmenlerle daha başarılı olurlar. Ülkemiz için daha iyi ve daha güzele hizmet etme şerefini birlikte paylaşacağız” dedi.

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ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye ile yapılan güvenli bölge anlaşmasına ilişkin, "Kuzey Doğu Suriye’de kurulacak güvenli bölge açıklamasını sevinçle karşılıyoruz" dedi.

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LGS 2’nci nakil sonuçları açıklandı

Liseye Geçiş Sınavı 2’nci nakil sonuçları açıklandı.

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Türkiye’de otoyol devrimi

Son 17 yılda devreye aldığı yeni otoyollar ile ticaret akışında uluslararası rotada köprü görevi üstlenen Türkiye’de dev otoyol projeleri vasıtasıyla iller arasındaki mesafeler kısalarak hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlanıyor. 2023 yılında toplam ulaşılması hedeflenen otoyol uzunluğu 5 bin 34 km, daha ileriki dönemde ise bu rakam 8 bin 235 km olarak bekliyor.

(İHA)

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