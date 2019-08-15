Bugün Neler Yaşandı? 13 Ağustos 2019 Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Bayramın 3’üncü gününde de pazarlıklar sıkı sıkıya sürüyor

Bayramın üçüncü gününde kurban satış noktalarındaki hareketlilik sürüyor. Çadırların birçoğu toplanırken ellerinde az sayıda hayvanları kalan satıcıların, müşterilerle giriştikleri kurban pazarlığı renkli görüntüler oluşturuyor.

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 72 bin hap ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 72 bin adet uyuşturucu hap ve yüklü miktarda kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden ’Şekerci Abi’ Lakaplı H.B. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bakan Selçuk: “Brüt ücret 3 bin 500 TL’yi aşmayacak şekilde 150 TL iyileştirme yapıyoruz”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Brüt 3 bin 500 TL’nin altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına brüt ücret 3 bin 500 TL’yi aşmayacak şekilde 150 TL iyileştirme yapıyoruz" dedi.

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Marmara Adası’ndaki yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda dün saat 13.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Ormanlık alanda telef olan hayvanlar kameralara yansırken, vatandaş gün doğar doğmaz arazilerine akın etti. Yangın mahalli drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)