Bugün Neler Yaşandı? 13 Ağustos 2019 Günün Özeti
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 72 bin hap ele geçirildi
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Bayramın 3’üncü gününde de pazarlıklar sıkı sıkıya sürüyor
Bayramın üçüncü gününde kurban satış noktalarındaki hareketlilik sürüyor. Çadırların birçoğu toplanırken ellerinde az sayıda hayvanları kalan satıcıların, müşterilerle giriştikleri kurban pazarlığı renkli görüntüler oluşturuyor.
...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 72 bin hap ele geçirildi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 72 bin adet uyuşturucu hap ve yüklü miktarda kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden ’Şekerci Abi’ Lakaplı H.B. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
...
Bakan Selçuk: “Brüt ücret 3 bin 500 TL’yi aşmayacak şekilde 150 TL iyileştirme yapıyoruz”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Brüt 3 bin 500 TL’nin altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına brüt ücret 3 bin 500 TL’yi aşmayacak şekilde 150 TL iyileştirme yapıyoruz" dedi.
...
Marmara Adası’ndaki yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda dün saat 13.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Ormanlık alanda telef olan hayvanlar kameralara yansırken, vatandaş gün doğar doğmaz arazilerine akın etti. Yangın mahalli drone ile havadan görüntülendi.
(İHA)
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:53
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:54
|Yatsı
|21:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|1
|3
|2. M. United
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. Brighton
|1
|3
|5. Burnley
|1
|3
|6. Tottenham
|1
|3
|7. Arsenal
|1
|3
|8. Bournemouth
|1
|1
|9. Sheffield United
|1
|1
|10. Crystal Palace
|1
|1
|11. Everton
|1
|1
|12. Leicester City
|1
|1
|13. Wolverhampton
|1
|1
|14. Newcastle
|1
|0
|15. Aston Villa
|1
|0
|16. Norwich City
|1
|0
|17. Southampton
|1
|0
|18. Watford
|1
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. West Ham
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0