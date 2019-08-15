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Bugün Neler Yaşandı? 14 Ağustos 2019 Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Gündem 14.08.2019, 17:53 15.08.2019, 11:43
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Günün özeti - 14 Ağustos 2019

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

AK parti 18 yaşında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında ’dün bitti geçti gitti, bugün yeni bir gündür’ ifadelerine yer verdi.

...

Aksaray’da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Aksaray’da otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

...

Akıl almaz olay: Kadınların üzerine ağaç devrildi

İstanbul Bahçelievler’de kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, 2 kişi ise son anda ağacın altında kalmaktan kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

...

Kuşadası Körfezi’nde 22’si çocuk 49 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 22’si çock, 9’u kadın toplam 49 kaçak göçmen yakalandı.

...

Yunanistan’daki orman yangını devam ediyor: 8 yaralı

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda dün çıkan orman yangını devam ederken, 8 kişinin yaralandığı ve bazı köylerin güvenlik amacıyla tahliye edildiği belirtildi.

...

Çin’de Lekima Tayfunu’ndan 12 milyon kişi etkilendi

Çin’in doğu kıyılarında etkili olan Lekima Tayfun’undan 12 milyondan fazla kişinin etkilendiği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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