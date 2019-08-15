Son Dakika
Hükümet memurlara ilişkin zam teklifini yarın açıklayacak
İşsizlik rakamları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama
Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs' notası
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazandı?
Biga’da orman yangını
İçişleri Bakanlığı: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi

Bugün Neler Yaşandı? 15 Ağustos 2019 Günün Özet Haberleri

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Bugün Neler Yaşandı, 15 Ağustos 2019 Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli haberleri, günün görüntülü ve anlatımlı özet haberleri...

Gündem 15.08.2019, 18:02 15.08.2019, 18:23

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Diyarbakır’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4’ü ağır 8 yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önündeki otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 4 kişi öldü, 4’ü ağır 8 kişi yaralandı. Ambulans helikopter, yaralıları almak için karayoluna iniş yaptı.

...

Yine otobüs yangını:50 yolcu ölümden döndü

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan 50 yolunun bulunduğu otobüs alev alev yandı. Yolcuların hızla otobüsten inmesiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

...

Cennet’ül Baki’ye ziyaretçi akını

Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ettikten sonra Ravza-i Mutahhara’nın doğu tarafında bulunan Baki Kabristanı’nı ziyaret etti.

...

Derya Can’ı kahreden ölüm

Dünya Serbet Dalış Rekortmeni Derya Can, antrenman için bulunduğu Salda Gölü’nde bir kişinin ölümüne şahit olunca adeta yıkıldı. Derya Can’ın dalgıç ekibinin devreye girip cesedi çıkardığı anlarda 5 metrelik teknede olan Derya Can, büyük üzüntü yaşadı ve teknenin diğer ucuna oturup uzun süre hareketsiz bekledi.

...

Motorlarına kuş giren Rus uçağı acil iniş yaptı

Rus uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra motorlarına kuş girmesi nedeniyle Moskova yakınlarında acil iniş yaptı.

...

35 metre yükseklikte nefes kesen yürüyüş

Fransız ip cambazı Tatiana-Mosio Bongonga, Çekya’daki Vltava Nehri’nin üzerinde 35 metre yükseklikte 40 dakika boyunca nefes kesen bir yürüyüş gerçekleştirdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#15 Ağustos 2019 Günün Özeti #özet #özet haberler #Günün Özeti #Bugün Neler Yaşandı
Yorumlar (0)
32°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Ağustos 2019
İmsak 04:18
Güneş 05:53
Öğle 12:58
İkindi 16:46
Akşam 19:54
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@